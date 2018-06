Pilt on illustreeriv

Harjumaal Saue linnas on antud hetkel elektrita pisut vähem kui 600 majapidamist.

Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik kinnitas Delfile, et Sauel tõesti on elektrita 571 klienti. "Elekter taastatakse poole tunni jooksul," sõnas Liik.

Liik möönis, et elektrikatkestuses ei ole suure tõenäosusega süüdi tõusnud tuul, vaid tegu on keskpinge rikkega. "Täpset põhjust on veel raske öelda, aga ilmselt ei ole rikke põhjustajaks tõusnud tuul," ütles ta.

Kuvatõmmis Elektrilevi veebilehelt