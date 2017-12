SAS Ratase olemata lennust: meile teadaolevalt ootas piloot peaministrit nii kaua kui võimalik

Kollaaž Ekspress Meedia / Scanpix

Eesti suursaadik Merle Pajula oli pahane, et Jüri Ratas jäeti mõni nädal tagasi Eestisse lennul piloodi otsusel lennult maha ja pidi ootama järgmist lendu. Lennufirma SAS Rootsi piirkonna pressiesindaja Fredrik Henriksson ütles aga, et temale teadaolevalt hoidis piloot võimalikult kaua lendu kinni, et peaminister pardale jõuaks.