Sarmikas kamerunlane pettis eestlannadelt raha välja

„Minu hinnangul on tegemist kõige tavalisema sündinud kelmiga,“ ütleb veel hiljuti Tallinna kesklinnas tegutsenud Mama Afrique’i kaupluse omanikuga kohtueelses menetluses kokku puutunud jurist, leides, et talent tuleks kiiresti koju saata.

Kolmapäeval arutati Harju maakohtus eeluurimisvanglas oma saatust ootava kamerunlase Edmond Otang Eboti (25) vabastamist kautsjoni vastu.

Mis Eddiega juhtus ja miks tarmukat ettevõtjat enam kautsjonigi vastu vabadusse lasta ei taheta, selgub tõenäoliselt alles kohtus.

Praegu on teada vaid see, et ühele Kameruni kodanikule on esitatud kahtlustus kelmuste toimepanemises. Mama Afrique’i uksel aga ripub nüüd eksootilise toidu sõpru kurvastav teade “Pankrot”.

