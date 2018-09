Särgava: TLT juhtimisstiil ei kõlba kuskile, seal on tegemist korruptsiooniohtliku olukorraga

“Revisjonikomisjoni laual on just Tondiraba spordikeskuse hoiatav näide, kus avaliku konkursita valitud asutuse juht ei ole saanud oma tööga hakkama. Sellest tulenevalt on revisjoniskomisjon just värskelt 27. augustil teinud konsensusliku otsuse esitada volikogule eelnõu, mille kohaselt muudame kehtivat korda nii, et kõigi hallatavate asutuste juhtide kandidaatide leidmiseks korraldatakse avalik konkurss,” ütles Helve Särgava.

“Kui juba hallatavate asutuste juhid valitakse avaliku konkursiga, on ainuõiglane, et sama põhimõte laieneb ka linnaettevõtetele. Mitte aga ainult juhatajatele, vaid ka juhatuse liikmetele, sest nemad kõik kannavad seaduse järgi juriidilist vastutust,” lisas Särgava. Tallinn vajab tema sõnul sisemist juhtimisstiili muutust, kus linna huvides ei peaks saama võtta tööle sõpru ja vanu tuttavaid, sest see tõstab suurel määral korruptsiooniohtu.

Särgava on pettunud, et avalik konkursita juhatuse liikmete palkamist on asunud õigustama kogenud abilinnapea Kalle Klandorf. “Kui keegi veel linnavalitsuses, siis just tema peaks juriidiliste teadmiste, endise politseiniku ja korda armastava inimesena hoidma silma peal, et asi mitte ainult ei oleks aus, vaid ka näiks aus. Praeguses situatsioonis ei näi see nii olevat,” ütles Helve Särgava.