Särgava juhitav revisjonikomisjon ikkagi ei pea vajalikuks "Savisaare protsessi" toomise õiguslikkuse uurimist: aeg läheb edasi ja situatsioon muutub

Delfi kirjutas ligi kuu aega tagasi, et sotside algatatud "Savisaare protsessi" tootmise rahastamise uurimine võeti päevakorrast maha. Pärast artiklit pandi see aga päevakorda justkui tagasi, ent nüüdseks on see jälle maha võetud.

2016. aasta kevadel tekkis Tallinna Televisooni isegi selle üpris küsitava renomeega telekanali kohta veider seriaal nimega „Savisaare protsess“. Arusaamatu süžeega seriaali nimetas Tallinna Televisiooni toonane juht Toomas Lepp intervjuus LP-le „reaalfantaasiaks, mis kukkus välja komöödiana“.

Seriaalis üritati Edgar Savisaare käimasolevat kohtuprotsessi näidata poliitilise arveteklaarimisena, oma jao said kätte ka uurijad ja prokurörid. Vaatajaid sarjal eriti ei olnud, miskipärast ei soovinud Toomas Lepp ka täpsustada, kui palju selle tootmine maksis. Samuti ei avalikustanud tootmise kulu ka linnapea kohustustes Taavi Aas, kellelt Anto Liivat (SDE) volikogus aru päris.

Avalikkuses levis tunne, et seriaal on Edgar Savisaare eraasi, mis valmib linnarahva raha eest. Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsioon võttis ühtäkki südameasjaks välja selgitada, kas seriaali tootmine oli siis õiguslik või mitte. Toome teieni sündmustekäigu, kuidas seriaali tootmise uurimine on komisjonis päevakorrast maha ja peale käinud.

22. november 2016. Tallinna linnavolikogu liige Hanno Matto (SDE) teatab justkui töövõiduna, et revisjonikomisjon hakkab uurima Tallinna TV sarja "Savisaare protsess" tootmise otstarbekust ja seaduslikkust. Matto ütles toona, et sotsiaaldemokraadid soovivad välja selgitada, et Tallinna TV sarja "Savisaare protsess" puhul poleks tegemist parteipropaganda rahastamisega. "Antud sarja tootmiseks on kasutatud avalikke vahendeid ning kontrolli käigus tuleb välja selgitada, kas seda on tehtud seaduslikult ja otstarbekalt," lisas Matto. Pool aastat varem vahetati komisjoni juhtinud Matto välja Erki Noole vastu.

18. detsember 2017. Äsja valitud revisjonikomisjon kinnitab oma tulevase aasta tööplaani eelnõu, milles lisaks üheksale kontrollteemale on ka punkt, mis tunnistaks kehtetuks 2017. aasta tööplaani kuulunud "Savisaare protsessi" rahastamise uurimise. Komisjoni aasta aruandes pole uurimise senisest käigust sõnagi, seega kuhugi sellega jõutud ei ole.

Revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava selgitas 9. jaanuaril Delfile, et eelneva komisjoni uurimist ei saa jätkata ja uus komisjon alustab uurimist uuesti. Paraku ei olnud üheksa kontrollteema hulgas teleseriaali uurimisest sõnagi.

11. jaanuar 2018. Helve Särgava lisab 15. jaanuari revisjonikomisjoni koosoleku päevakorrapunkti kontrollteema „SA Tallinna Televisiooni toodetud telesarja „Savisaare protsess“ eelarveliste vahendite kasutamise seaduslikkuse ning otstarbekuse kontroll“ lülitamise revisjonikomisjoni 2018. aasta tööplaani. Särgava selgitas Delfile, et algselt ei lisatud seda tööplaani seetõttu, sest ükski fraktsioon vastavat ettepanekut ei teinud.

29. jaanuar 2018. Revisjonikomisjon jagab 2018 aasta kontrollimiste plaani teemad. Ära jagatakse kõik üheksa teemat, mis detsembris tööplaani lisati ja mis volikogu jaanuaris kinnitas. "Savisaare protsessi" uurimine aga nende hulka ei kuulu.

Tänaseks on aga selge, et seriaali tootmise uurimist ei jätkata ega alustata ka uuesti. Revisjonikomisjoni esimees Helve Särgava ütles täna Delfile, et komisjonis otsustati konsensuslikult ei ole mõistlik uurida mitu aastat tagasi olnud ühte seriaali.

"Eelmine koosseis oli otsustanud, et kõige olulisem (teema uurimiseks - toim.) on "Savisaare protsess". Neil oli täiesti õigus nii otsustada ja eks ka tollel aastal võis see täiesti nii olla. Aeg läheb edasi ja situatsioon muutub. Mina ja praegune komisjon näeb ikkagi komisjoni tööna suurte teemade revideerimist," rääkis Särgava.

Ehkki tööplaanis pole sõnagi isegi Tallinna Televisiooni uurimisest, ütles Särgava, et mingil hetkel võetakse uurimise alla kogu TTV. "TTV teema ei ole kuskile kadunud. Seda ei ole kaotatud. Paljud teemad tõusevad ja tulevad siis, kui selleks on õige aeg," ütles Särgava. Millal on õige aeg, ta ei täpsustanud. "Need (teemad - toim.), mis on ettevalmistamise käigus, neist ei saa hetkel kõnelda," ütles Särgava.