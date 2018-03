Sarapuu vastuseks Michalile: mure üle 1300 euro teenivate ja allpool vaesuspiiri elavate pensionäride osas pole võrreldav

Rahanduskomisjoni keskerakondlasest liige Kersti Sarapuu sõnas Kristen Michalile vastuseks, et töötavaid pensionäre ei maksustata teistest enam ning mure üle 1300 euro teenivate ja allpool vaesuspiiri elavate pensionäride osas pole võrreldav.

Sarapuu sõnas, et endise majandusministri Kristen Michali jutt töötavate pensionäride kõrgemast maksustamisest on vale. "Üldine maksuvaba tulu tõusis 180-lt 500 euroni ning kehtib kõigile. Erinevus tuleneb sellest, et täiendav maksuvaba tulu pensionidelt kadus ning sissetulekuid maksustatakse võrdselt nii töötaval pensionäril kui tööealisel," selgitas Sarapuu. Eelmisel aastal oli üldine tulumaksuvabastus 180 eurot ning 236 eurot oli tulumaksuvaba osa pensionist ehk kokku 416 eurot.

Sarapuu tõdes, et seetõttu panustavad eelmise aastaga võrreldes enam need töötavad pensionärid, kelle sissetulek ületab 1352 eurot. Kuni 83 eurot maksavad need, kes teenivad rohkem kui 2100 eurot. "Endisele majandusministrile võib tulla üllatuseks, et keskmine palk oli eelmisel aastal 1221 eurot ning keskmine vanaduspension 400 eurot ehk alla suhtelise vaesuspiiri. Neidki summasid ei teeni väga suur osa Eesti elanikkonnast. Seega pidada reformierakondlase poolt mesijutuks muret inimeste pärast, kelle sissetulek tänaste hindade juures on niivõrd väike, on eriti küüniline," leidis Sarapuu. Ta möönis, et madalama sissetulekutega tööinimeste ja pensionäride pärast pole Reformierakond kunagi muretsenud.

Samuti soovitas Keskerakonna volikogu juht lugeda Michalil eile vastu võetud Keskerakonna avaldust, milles avaldatakse lootust, et kõik erakonnad annavad Eesti elu olulistele küsimustele konkreetseid vastused, mitte ei korda tühja poliitilist mantrat. "Kui Reformierakond leiab, et pensione pole vaja tõsta, siis tulebki seda ausalt öelda. Peita see rünnakute või kasvõi valgete kampsunite taha, ei muuda fakti, et Reformierakonna eesmärk pole kõikide Eesti inimeste heaolu tõstmine," ütles Sarapuu.