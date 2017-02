Sarapuu Repsi intervjuust Vene propagandakanalile: tublit ministrit hinnata vaid ühe intervjuu pärast on väiklane

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul on minister Mailis Repsi valetamises süüdistada ebaaus, sest minister ta on esitanud veenvad põhjendused ning vabandanud oma eksimuse pärast.

„Minister on alati soovinud olla ajakirjanike jaoks olemas, et oma tegemisi selgitada ja põhjendada. Kui ministri tihedas graafikus, kümnete teiste intervjuude ajal, juhtub üks eksimus, ei ole see maailmalõpp, vaid koht järeldusteks,“ rääkis Sarapuu.

„Tublit ministrit hinnata vaid ühe intervjuu pärast on lihtsalt väiklane,“ leidis Sarapuu. Eksimusi ja palju suuremaid on olnud Reformierakonna poliitikutel rohkelt, tagasiastumisi oleme näinud harva ning sedagi siis, kui olukord on juba muutunud absurdseks," lisas Sarapuu.

Ta lisas, et Reformierakond on püüdnud portaalile intervjuu andmist teha poliitiliseks küsimuseks, kuigi nii peaminister kui ka haridus- ja teadusminister on kinnitanud, et mingit suunamuutust ses osas tekkinud pole.

„Lisaks on Reformierakonna jaoks paha see, et soovime viimaks lahendada hallide passide temaatika ja tekitada antud küsimuses arutelu. Samuti on eesmärk parandada venekeelsete noorte keeleõpet,“ sõnas Sarapuu. Ta tõdes, et taaskord on Reformierakonna soov minna valimistele vastu vana meetodiga, mis püüab vastanduda erakondi mitte poliitilisel platvormil, vaid kasutades juba kulunud vene kaarti. „Ma ei usu, et selline taktika Reformierakonnale hääli toob,“ arvas Sarapuu.

Peaminister Jüri Ratas tunnistas tänases riigikogu infotunnis, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps tõesti valetas Sputnikule antud intervjuu osas ning tegemist on "inimliku eksimusega".

"Eri auditooriumides erinevat juttu rääkida ei saa. On konkreetne arusaam: Sputnikule intervjuusid valitsus ega peaminister ei anna. Olen Mailis Repsiga sellest intervjuust rääkinud väga põhjalikult, nii eile kui ka täna. Ta on kahetsenud, ta on vabandanud. Ma ei saa kuidagi õigustada valetamist või luiskamist. Ta on öelnud mulle, et tema jaoks oli see õppetund, millest ta õpib, st tegemist oli tema jaoks inimliku eksimusega," vastas Ratas riigikogu infotunnis reformierakondlase Kristen Michali järelepärimisele.

"Reps andis väärinformatsiooni Postimehele ja ta on vabandanud selle eest. Kui te küsite minu käest, kas Mailis Reps on väärikas Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister, siis minu vastus on: jah, Mailis Reps on väärikas haridus- ja teadusminister," sõnas Ratas.