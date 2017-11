Sarapuu: Reformierakond kaitseb üle 2100 euro teenivat "lihtrahvast"

Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu sõnul on kahju, et Kaja Kallas võitleb kogu oma energiaga väheste inimeste eest, kes peavad kuus maksimaalselt 36 eurot juurde maksma.

Sarapuu sõnul on Kaja Kallasel Euroopa Parlamendi saadiku 8500 eurost palka teenides tõenäoliselt raske mõista, miks on vaja tulumaksuvaba miinimumi tõsta 500 euroni, sest maailmad, milles inimesed elavad, ongi erinevad. „Mediaanpalk ehk number, millest pooled töötajatest saavad rohkem ja pooled vähem palka, on hetkel alla 900 euro. Tulumaksuvaba miinimumi tõus toob igaühele, kelle palk on kuni 1200 eurot 64 eurot kuus lisa ehk 768 eurot aastas,“ rõhutas Sarapuu.

Ta tõdes, Reformierakonnas valitseb täielik mõistmatus reformi põhjuste üle, sest Eesti inimeste tegelik eluolu on meid rikkaimate riikide hulka lubada vedanute silmist mööda läinud. „Praegu kaitsevad Reformierakond ja Kaja Kallas raevukalt kuus 2100 eurot ja enam teenivat „lihtrahvast“, kes peavad maksma kuni 36 eurot kuus oma sissetulekust,“ ütles Sarapuu.

Fraktsiooni esimehe sõnul on arusaamatu ka mure kaotavatest pensionäridest, kes peavad riigile juurde maksma või palkama endale raamatupidajad. „Kui meie riigis on niivõrd palju pensionäre, kelle sissetulekud on üle 2100 euro kuus, siis on praegune valitsus suutnud aastaga korda saata ime. Ma oleks väga tahtnud, et nii see tõesti oleks, aga nii see ju pole!“ ütles Sarapuu.

Lisaks tõi Sarapuu välja, et Kallase sõnul kiidavad kõik praegust „lihtsat“ tulumaksusüsteemi, mille muutmine on tragöödia ja meie justkui ainus konkurentsieelis. „Absoluutne enamus Euroopa riikidest ja mujalt kasutab juba ammu astmelist tulumaksu. Kui see keerukus oli 90ndate alguses võib-olla tõesti probleemiks, siis praegusel arvutite ja digivõimaluste ajastul on arvutamise võimatusest rääkida rumalus. Selline saamatus oleks pigem primitiivse riigi tunnus, mis küll ei tekita meis välisinvestorite silmis suuremat usaldust,“ selgitas Sarapuu.