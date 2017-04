Sarapuu lubab: kesklinlaste prügi saab koristatud! Ei pea piiluma, kas prügiauto tuleb või mitte

Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu nimetab pealinna prügimaastikul toimuvat monopoolsete ettevõtete survestamiseks, aga ütleb, et prügi koristamata ei jää.

Jäätmekeskus saatis ligi 150 kesklinna korteriühistusele kirja, et Baltic Waste Management OÜ pole lepingut korralikult täitnud, mis on põhjustanud süvamahutite ületäitumist. Leping lõpetati.

Korteriühistud on mures, kuidas edasi? Tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil toonitas Arvo Sarapuu, et firmale tehti nüüd ka 7000 eurot trahvi. Lisaks jälgitakse pingsalt, kuidas BWM saab hakkama Nõmmel ja Lasnamäel. Kui ei saa, lõpetatakse ka seal lepingud.

Sarapuu lisas, et prügi vedamata ei jää. "Me ei jäta kesklinna inimesi! Et peaks minema piiluma, kas keegi tuleb seda prügi vedama või ei tule," rõhutas ta ja lisas, et kui sõlmitakse jäätmekeskusega leping, küll siis prügi ka ära veetakse. Ta viitas, et vajalikud teenused saavad osutatud. "Annan oma sõna," lisas Sarapuu.

Tunnike pärast pressikonverentsi saatis seni kesklinnas prügivedu korraldanud Eesti Keskkonnateenused pressiteate, et nad jätkavad. Keskkonnateenuste juhatuse liikme Argo Luude sõnul ei ole vanalinna elanikel ja seal asuvatel ettevõtetel enam vaja muretseda prügisse uppumise pärast.

Ta lisas ka, et väide justkui pole neil maa-aluste jäätmekonteinerite tühjendamise võimekus, ei vasta tõele.