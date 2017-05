SAPTK pöördus kooseluseadust rakendavate otsuste pärast Tallinna ringkonnakohtu esimehe poole

Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) pöördus kooseluseaduse rakendamise otsuste ja välismaal sõlmitud samasooliste abielude seaduslikuks tunnistamise pärast avaliku kirjaga Tallinna ringkonnakohtu esimehe Villem Lapimaa poole ja korraldab kohtumaja ees meeleavalduse.

SAPTK-i juhatuse esimehe Varro Vooglaiu sõnul on nii Tallinna halduskohus kui ka Tallinna ringkonnakohus langetanud viimase poole aasta jooksul mitu otsust nii kooseluseaduse rakendamiseks kui ka välismaal sõlmitud samasooliste abielude seaduslikuks tunnistamiseks Eesti õigussüsteemis.

Vooglaiu sõnul ei ole aga kooseluseadus jõustunud ega seega rakendatav. Seepärast pöördus SAPTK avaliku kirjaga Tallinna ringkonnakohtu esimehe Villem Lapimaa poole ja toonitas, et samasooliste kooselu hiiliv seadustamine kohtunike omavoli kaudu – nagu see on toimunud mitmes lääneriigis, sh 2015. aastal Ameerika Ühendriikides – rikub elementaarseid riigielu korralduslikke põhimõtteid.

„Kohtunikud on võtnud endale omavoliliselt seadusandja rolli,” selgitatakse avalikus kirjas. „See ongi põhjus, miks oleme täna tulnud Tallinna kohtumaja ette meelt avaldama, öeldes selgelt, nähtavalt ja kuuldavalt: abielu ja perekonna mõistete moonutamine ideoloogilistest ambitsioonidest lähtuva kohtuliku omavoli kaudu on häbiväärne ja absoluutselt vastuvõetamatu.”

Loe veel

Avaliku kirja kokkuvõttes palub SAPTK Tallinna ringkonnakohtu esimehel seista selle eest, et kohtunikud ei ületaks oma volituste piire, sest vastasel korral saavad organisatsiooni hinnangul kahjustada nii ühiskonna aluseks olevad väärtused kui ka kogu Eesti kohtusüsteemi maine.

SAPTK korraldab täna kell 12 Tallinna halduskohtu ja Tallinna ringkonnakohtu maja ees sümboolse meeleavalduse, et protesteerida kohtunike omavoli teel samasooliste abielude hiiliva seadustamise vastu. Meeleavaldus on sihtasutuse kinnitusel rõhutatult rahumeelne ja soliidne.