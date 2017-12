Samost: Reformierakonda ei näe me valitsuses veel palju aastaid

„Aasta tagasi kõik naersid, et läheb aasta mööda ja Reformierakond on valitsuses tagasi. Ma ennustan, et läheb palju aastaid mööda ja me ei näe Reformierakonda valitsuses,” leidis ajakirjanik Anvar Samost Vikerraadio saates „Samost ja Ruussaar”.

Ruussaar märkis, et tema ei julgeks poolteist aastat enne parlamendivalimisi selliseid ennustusi teha. Endine IRLi poliitik Samost aga nentis, et eks kõik sõltub sellest, mida Reformierakond järgmiste kuude jooksul ette võtab.

Ruussaar tõdes, et on üks asi viia Reformierakond pärast valmisi valitsusse, aga teine asi on viia erakond peaministri parteiks. Viimane eeldab Ruussaare sõnul väga selgelt mõtestatud ja poliitiliselt juhitud tegevust. „Ei saa lubada kõigile kõike, et seda saavutada,” leidis Ruussaar. Ta soovitas Reformierakonnal pöörata end tagasi liberaalse ja noorema valija suunas ning lõpetada oma maailmavaate lahustamine. „Reformierakond võiks selgema tee ja selgema sihi valida,” leidis Ruussaar.

Samost meenutas samas, et tegelikult hakkas Reformierakond valimisi võitma just siis, kui Ansipi juhtimise all hakati lubama kõigile kõike. „Kuid on näha, et see teekond on jõudnud loogilise lõpuni. Nüüd ongi küsimus, kuidas end ümber profileerida sellisel viisil, et oleks võimalik jälle valitsuses olla,” tõdes Samost.

Saatejuhid märkisid, et küllap saab avalikkus esimesi järeldusi teha 20. detsembri paiku, mil Reformierakonna juhatus võtab seisukoha esimees Hanno Pevkuri ettepaneku osas korraldada uue juhi valimised juba vähem kui kuu aja pärast.