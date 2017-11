Samost: Keskerakond tegi strateegilises mõtlemises pika sammu edasi

Ajakirjanik Anvar Samosti hinnangul on Keskerakond võrreldes Edgar Savisaare ajaga teinud strateegilises mõtlemises väga pika sammu edasi.

Samost märkis Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar", et Keskerakonna strateegline mõtlemine paistab hästi välja Tallinna volikogusse ühe aseesimehe koha juurde loomisega, mis on mõeldud opositsiooni tülli ajamiseks, vahendab ERRi uudisteportaal.

Samosti sõnul jälgis ta reede jooksul väga pingsalt Facebooki tehtud poliitikute sissekandeid ja peast käis läbi mõte, et neid võiks ka raadios tsiteerida. "Kuid see pole päris see sõnavara, mis raadiosse kõlbaks," märkis ta.

"Toon näiteks Jürgen Ligi, kes kirjutas umbes nii - varastamine, laristamine ning mittekodanike ja muulaste diktatuur - ainult nemad on Eesti pealinnas garanteeritult võimul. Ja siis need sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja IRL-i omavahelised solvangud sotsiaalmeedias, väga viisakate inimeste poolt tegelikult. Tüli tundub jätkuvat aastateks," nentis Samost.

Ta nentis, et kahjuks ei tea, kust see initsiatiiv pärines, kas Keskerakonna Toompea võimukeskusest või Tallinna võimukeskusest, mis tunduvad olevat väga erinevad asjad.

"Igaljuhul on Keskerakond volikogu aseesimehe kohaga saanud seda, mida nad soovisid. Nüüd võiks öelda, et juurde ei tehtud mitte niivõrd opositsiooni aseesimehe koht, kui tehti juurde üks aseesimehe koht linna võimupositsioonile," arvas Samost.