Samost: keegi ei teinud Hinrikusele ettepanekut, et ta ära läheks

ERR-i uudiste uudiste- ja sporditoimetuse peatoimetaja Anvar Samost möönab, et teleuudistes planeeritavata muudatuste osas võis suhtlust toimetuse liikmetega väheseks jääda.

ERR-is toimunud juhivahetuste järel uudistetoimetuses toimuvad muudatused viisid eile selleni, et avalikkusesse jõudis toimetuse töötajate rahulolematus ning pikaaegne „AK“ uudisteankur Kadri Hinrikus kirjutab alla koondamispaberitele.

Anvar Samost, palju on räägitud ühest koosolekust, mida ERR-i uudistetoimetuse juhid ja töötajad koos pidasid. Mis seal toimus, et asjad läksid emotsionaalseks?

Osaliselt oli emotsionaalne, aga ma arvan, et see on mõistetav. Seal toimus teleuudiste uuenduse arutelu.

Aga mida see (uuendus – U. J.) töötajatele tähendab? Ühest inimesest, Kadri Hinrikusest, peate te nende uuenduste tarvis loobuma.

Tegelikult on väga kahju, et nii läks. See ei olnud nii mõeldud selles mõttes, et keegi ei teinud ettepanekut, et ta ära läheks. Oli vestlus tema ja teleuudiste juhi Liisu Lassi vahel tema tööülesannete muutmise teemal.

Aga siiski, uuenduste tulemus on see, et üks inimene lahkub, kuna ei saa olla uudisteankru ametis. Miks see vajalik on?

Veelkord, ei taha arutada avalikult konkreetse inimese töökorraldusse puutuvaid küsimusi. See oli toimetusesisene küsimus ja nii peaks see ka olema.

Miks on nii, et töötajad on leidnud, et nendega pole kavas olevaid plaane läbi arutatud?

Võimalik, et ma olen teinud vigu ja pole inimestega piisavalt suhelnud, kuigi tegelikult ma olen suhelnud, väga palju. Aga ilmselt siis võiks suhelda rohkem.

Pikemat intervjuud loe homsest Eesti Päevalehest.