Samost: Kaljulaid sai oma tööga kohtumisel Trumpiga väga hästi hakkama

Vikerraadio saates "Samost ja Ruussaar" tõdes ajakirjanik Anvar Samost, et Kersti Kaljulaid sai kolmest Balti presidendist kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga ainsana väga hästi hakkama.

"Ma arvan, et ta tegi oma töö väga hästi ära. Kes ei saanud oma tööga ilmselgelt hakkama oli kahjuks Läti president, tema suhtlemine jäi tema keeleoskuse taha," nentis Samost.

Ruussaar tõdes, et Läti presidendi suhtlemine jäi keeleoskuse taha, kuid väidetavalt on Läti praegune president peaaegu maailmameister anekdootide rääkimises.

"Ma olen praeguse presidendiga kokku puutunud ja ta ei ole selline puine kuju tegelikult," märkis Samost.

Ruussaar tõdes, et mõned kommentaatorid sotsiaalmeedias on öelnud, et mis sündmus see nüüd ka oli, kolm Balti presidenti Valges Majas, tund aega.

Samosti sõnul peaks alla joonima, et see kohtumine tegelikult oli Ameerika Ühendriikide poolt lugupidamisavaldus Eesti, Läti ja Leedu iseseisvumise 100. aastapäevale.

"See on üsna harukordne, et Ameerika Ühendriikide president sellisel tasemel mingi riigi tähtpäeva markeerib. Teine väga oluline aspekt, et nüüd ei tohiks väga kahtlust olla, kus Trump Eesti või Balti riikide suhtes või laiemalt veel Ida-Euroopa turvalisuse suhtes seisab," ütles Samost.