Samost: Kaia Iva on ainus, kel on potentsiaali IRL-i toetust tõsta

Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" märkis saatejuht Anvar Samost IRL-i esimehe kandidaatidest, et Kaia Iva on ainus, kel on potentsiaali erakonna toetust tõsta.

“Mulle tundub, et Kaia Iva on erakonna seestpoolt võttes enamvähem ainus kandidaat, kellega IRL-il oleks võimalus on praegust 5-6-7-protsendilist toetust mõnevõrra tõsta,” ütles Samost, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Samosti sõnul on Kaia Ival selline võimalus just seetõttu, et ta erineb väga erakonna viimase aja põhijoonest.

“Kasvõi väärtusküsimuste peale mõeldes, on Kaia Ival potentsiaali erakonna toetust laiendada ja kindlasti on ta ka ise karismaatiline ja särav isiksus, mida Helir-Valdor Seederi kohta on väga raske öelda,” tõdes Samost.

Samosti sõnul peab IRL-i esimehe teine tõenäoline kandidaat — Helir-Valdor Seeder kindlasti vastama küsimustele, mis puudutavad tema isiklikke seisukohti.

“Ta on tuntud selle poolest, et ka IRL-i sees on ta eriline väärtuskonservatiiv, ta jäi teatavasti eriarvamusele Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimise seisukohas,” rääkis Samost ja lisas, et Seeder on väga jõuliselt ka kooseluseaduse vastu olnud.

Saatejuht Hannes Rummu hinnangul on see aga just väga sümpaatne, et üks valitsuse minister julgeb jääda eriarvamusele. “Ilma igasuguse irooniata, see on väga harv nähtus Eesti vabariigi valitsuses. Mulle küll meeldib, kui inimesel on mingi väga selge põhimõte, siis ta seda ka kaitseb,” ütles Rumm.

Rumm nentis aga samas, et kui selline inimene saab IRL-i esimeheks, siis tekib küsimus, kellele sellist IRL-i vaja on.