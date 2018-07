"Samost ja Sildam": Ossinovski otsib praegu teist Riina Sikkutit

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski otsib sel nädalal ettevõtlusministri kohalt lahkunud Urve Palo asemele uut ministrit väljastpoolt erakonda, justnagu toodi valitsusse väljastpoolt erakonda Riina Sikkut, leidsid Vikerraadio saate "Samost ja Sildam" saatejuhid pühapäeval.

Toomas Sildam märkis saates, et tema hinnangul on Ossinovskil aega maksimaalselt nädal, et Palo asemele ministrikandidaat nimetada, vahendab ERR.

"Esmaspäeval koguneb sotside juhatus, kus kõik vaatavad väga nõudlikult Ossinovski otsa ja küsivad, mis edasi saab. Ja ega Urve Palo lahkumine, kui sotside sisse vaadata, siis tegemist oli väga selgelt Ossinovskit väga tugevalt toetava persooniga, kes oli paljuski ju ka selle vahetuse taga, kui Sven Mikser kaotas sotside esimehe koha ja Jevgeni Ossinovski selle sai," arutles Sildam.

Nii Sildam kui ka Samost arvavad, et Ossinovski otsib uut ministrit väljastpoolt erakonda.

"Ma arvan, et tegelikult Ossinovski otsib praegu teist Riina Sikkutit," sõnas Sildam.