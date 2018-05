Samost ja Sildam: Laari valimine Eesti Panga nõukogu esimeheks on võimuliidu test

Ajakirjanikud Anvar Samost ja Toomas Sildam ütlesid oma Vikerraadio poliitikasaates, et Mart Laari tagasivalimine Eesti Panga nõukogu esimeheks tuleva nädala teisipäeval saab olema valitsuskoalitsiooni proovikivi.

"Teisipäeval seisab Eesti valitsuskoalitsioonil ees üks väike test või proovikivi. Nimelt riigikogu hääletab Mart Laari tagasivalimist Eesti Panga nõukogu esimeheks," ütles Samost saates "Samost ja Sildam".

Samost märkis, et kuigi tegemist ei ole just põhimõttelise valikuga, tekitab see siiski pingeid nii opositsiooni ja koalitsiooni vahel kui ka koalitsiooni sees. Samost täpsustas, et hääletus on salajane ja Laaril on vaja saada lihthäälteenamus.

Sildam arvas samuti, et koalitsiooni jaoks on see valus teema, sest nii Keskerakonnas kui ka sotside seas on kõhklejaid, kas Laari poolt hääletada. Sildam tõi välja, et oma kahtlusi Mart Laari poolt hääletamisel on juba väljendanud keskerakondlane Peeter Ernits.

Sildam arvas, et koalitsiooni päästab asjaolu, et hääletus on salajane. Sildam pakkus, et IRL hääletab selgelt Laari poolt ja poolthääli tuleb ka Reformierakonnast. "Poolthäälte enamuse ta peaks igal juhul kätte saama," arvas Sildam.

Samosti sõnul on ebamääraselt Laarile toetust avaldanud ka Vabaerakonna fraktsioon.