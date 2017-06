"Samost ja Rumm": Seeder on ministrite vahetamisega liiga kaua venitanud

Saatejuhid Anvar Samost ja Hannes Rumm arutlesid saates "Samost ja Rumm" IRL-i uue kuvandi loomise ja personaliküsimuste üle. Samost arvas, et erakonnajuhi Helir-Valdor Seedri venitamine ministrite vahetamisega valitsuses võib talle valusalt maksma minna.

"Seedril on nüüd ka omamoodi keeruline situatsioon seoses rahandusministriga. Kui uus esimees peaks tahtma järgmisel nädalal teha erakonna juhatusele ettepanek ministrite välja vahetamiseks, siis üks neist, kellel oli kuni umbusalduse avalduse esitamiseni kõige vähem väljavaateid sinna püsima jääda oligi Sven Sester. Raske on ette kujutada, kuidas ministrit, keda just on riigikogus riigikogu enamusega, 52 häälega usaldatud, läheb tema oma erakonna esimees välja vahetama," vahendas ERR Samosti sõnu Vikerraadios.

Rumm pakkus, et Seedril on mitu varianti. "Ta võib öelda, et minu saavutus oli see, et ma jätsin ära paar ebameeldivat maksumuudatust, aga ebameeldivat eelkõige ettevõtjate jaoks, siis see on see koht, kus erilist poliitilist kapitali ei võida," ütles Rumm.

"Kui Seeder tahaks tõesti uuendada IRL-i kuvandit, siis ta võiks kasutada sama meetodit, mida proovis kasutada, kahjuks tulutult Margus Tsahkna eelmise aasta sügisel pärast valitsuse vahetust, kus tal oli võimalus ja ka soov vahetada välja mitmeid IRL-i ministreid korraga ja tuua uusi nägusid. /.../ Seedril on see sama võimalus. Kui ta nüüd tahab ja ta vahetab välja korraga mitu ministrit, siis see, kas Sester jääb või mitte, siis kõik saavad aru, et Sesteri personaalküsimus on osa paketist ja vaatame hoopis seda, kes on need uued ministrid, kas nad aitavad IRL-il mainet tõsta või mitte," arutles Rumm.

"Paralleel seisnebki selles, et Seeder on venitanud kabineti remondiga,valitsusdelegatsiooni vahetamisega mitu nädalat. Sel hetkel, kui Seeder läheb oma mõtet juhatusele edastama, talle selgub, et tal ei ole juhatuses võimalik neid muutusi teha, mida ta on tahtnud," sõnas Samost.