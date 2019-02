Sammhaaval edasi: Tallinn-Helsingi tunneli planeerijad tutvustavad projekti riigikogu komisjonis

Riigikogu pressiteenistus vahendab, et komisjonis annavad projekti tegutsemiskavast ülevaate tunneli rajamise planeerija, Peter Vesterbacka eestveetava Finest Bay Area Development OÜ esindajad.

Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul nõuab projekt põhjalikku analüüsi.

"Kui algatatakse eriplaneering, siis selle koostamisel tuleb läbi viia tunneli rajamisega seotud uuringud, mille lahutamatu koostisosa on keskkonnamõjude hindamine. Keskkonnauuringute tulemused peavad olema sisendiks raudteetunneli tehnilise lahenduse ja hilisema ehitusprojekti koostamisele," ütles Vakra.

Ta lisas, et selgust tuleb saada mõjudest merepõhjale ja veekvaliteedile, kaitsealadele ja kaitsealustele liikidele, inimtegevusele, kalastusele, loodusressursside kasutamisele, laevaliiklusele ja jäätmetekkele.

"Esialgsel hinnangul võime väita, et kuna kavandatav tunnel on sügaval maa ja mere all, siis on keskkonnamõju vähene. Samas peame veenduma, et trassi ehitamise käigus kavandataval tehissaarel oleks olemas uued elukeskkonnad lindudele ja hüljestele," ütles Vakra.

Tema arvates on tunneli valmimise järel positiivne mõju keskkonnale, sest see vähendab kiirete laevade liikumist üle lahe.

Projekti jaoks on Soomes eelmise aasta kevadest tehtud uuringuid ja koostatud on keskkonnamõjude hindamise kava, mille algatamiseks on kõik valmis ning oodatakse Eesti otsust.