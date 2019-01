Samm võrdsema poliitika osas? Valitsuse innovatsioonikomisjoni ei kuulu ühtegi alla 35-aastast liiget, 14 liikmest on naisi kolm

„Eesti edasine tootlikkuse kasv ja sellega vältimatult seotud kogu ühiskonna jõukus sõltub sellest, kas meie ettevõtted on suutelised globaalsetes väärtusahelates kõrgemale tõusma või ei. Järgmistele astmetele ronimiseks on aga tarvis teha targemat tööd, investeerida jõulisemalt arendustegevusse ja innovatsiooni, arendada oma tooteid, uuendada ettevõtet tervikuna, värvata asjakohaseid tippspetsialiste. Mitmed nimetatud vajadused eeldavad riigi suuremat panust kas keskkonna kujundamisel või ettevõtetega koos finantsiliste riskide maandamisel,“ rääkis Tammist.

Komisjon kutsuti kokku eesmärgiga koostada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi ühine arengukava, mis esmakordselt sidustab strateegilises raamistikus teaduse ja majanduse.

Innovatsioonipoliitika komisjon koosneb oma valdkonna ekspertidest, kes novembris mitteametlikul koosolekul väljendasid tugevalt valmisolekut panustada selleks, et tõsta Eestis tehnoloogilise arendustegevuse ja innovatsiooni taset. „Komisjoni liikmed on oma kogemuste ja teadmiste pinnalt väga olulisteks sisendi andjateks, aga ka valideerijateks, kas riigi välja töötatud poliitikavalikud on oodatud muutuste kaasa toomiseks piisavalt asjakohased,“ selgitas minister Tammist.

Komisjoni kuuluvad 14 inimest, neist kolm naised ning kui muidu on senine innovatsiooni puudutav arengukava majandusministeeriumis noori silmas pidanud, siis nüüd pole komisjoni kaastatud ühtegi noort inimest.