Samasooline paar Sarah ja Kristiina Raud jäi riigikohtus pika ninaga: Eesti riik nende abielu ei tunnista ning Sarah siin töötada ei tohi

Sarah ja Kristiina Raud said riigikohtult kinnituse, et jääb jõusse ringkonnakohtu otsus, mis peab nende Ameerika Ühendriikides sõlmitud abielu Eestis kehtetuks

"Eesti-ameerika abielupaar Sarah ja Kristiina Raud on taotlenud kaks aastat Eesti riigilt õigust, et riik tunnustaks neid abikaasadena ja võimaldaks ameeriklasest abikaasal ametlikult Eestis elada," teatab inimõiguste keskus.

Sarah ja Kristiina sõlmisid 2015. aastal USA-s seadusliku abielu ja otsustasid elama asuda Eestisse. Eile andis riigikohus neile teada oma otsusest mitte võtta menetlusse Sarah’ kaebust, mis tähendab, et sellega jõustunud ringkonnakohtu otsuse järgi ei tunnusta Eesti riik Sarah’ ja Kristiina abielu Eesti elamisloa väljastamise alusena.

PPA olla pärast riigikohtu otsuse selgumist teatanud, et tühistab Ameerika kodaniku Sarah’ elamisloa. See tähendab, et inimesel on vaid loetud tunnid Eestist ja kogu Schengeni ruumist lahkumiseks. Mitme tunni jooksul oligi reaalselt võimalus, et Sarah’l tuleb koheselt Eestist lahkuda, jätta maha oma abikaasa ja töö ning kulutada suuri summasid koheseks naasmiseks Ameerika Ühendriikidesse.