Salme Kultuurikeskuse direktoriks saab Mihkel Kübar

Põhja-Tallinna Valitsuse korraldusega toimus direktori ametikoha osas avalik konkurss, kuhu esitati 15 avaldust. Üheksast vestlusfooru kutsutud kandidaadist osutus komisjoni hinnangul parimaks Mihkel Kübar, kelle poolt hääletas üle poole koosolekul viibinud komisjoniliikmetest. Valiku teinud komisjoni olid kaasatud nii kohaliku kogukonna kui ka Salme kultuurikeskuse ringide esindajad.

Põhja-Tallinna vanema Raimond Kaljulaidi sõnul seisab uue Salme kultuurikeskuse juhi ees küllalt keeruline väljakutse. „Üheaegselt tuleb valmistuda remondiks ja Linnateatri majja tulekuks, kuid samal ajal tuleb koostada keskusele väga korralik arenguvisioon tulevikuks,“ ütles kaljulaid. „Võitis kandidaat, kes oma varasemate kogemuste ja teadmiste poolest oli kõige tugevam.“

Mihkel Kübar omab pikaajalist töökogemust erinevate ürituste ja festivalide korraldamise osas. Ta on lõpetanud 2007. aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonna ning on läbinud nii erialaseid kui ka juhtimisalaseid koolitusi. Mihkel Kübar on osalenud üritusturunduse ettevõtte juhatuse töös ning juhtinud ürituste korraldamise projekte. Kübar on töötanud Jõgeva linnapeana ja on Põlvas toimuva Intsikurmu festivali üks korraldajatest.