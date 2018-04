Salapärased torud viivad Tallinna lahte vett, mille puhtus on selgitamisel

Teadlased leidsid Tallinna lahe haisemise põhjuseid uurides Pirita tee äärest terve rea merre suubuvaid torusid, mida paberil ei eksisteeri. Seega on teadmata, kust need torud alguse saavad ja kui puhas vesi neist voolab.

Kolmapäeva hommikul jalutasid keskkonna eest vastutavad ametnikud Pikksilma tänavast kuni Pirita SPA-ni ja vedasid paberil näpuga järge, et kokku viia, millistel torudel on keskkonnaluba ja millistel mitte, vahendab ERRi uudisteportaal „Aktuaalset kaamerat”.

Tulemused olid jahmatavad. Kuuekilomeetrisel lõigul on mere ääres 15 toru, millest 12 töötas ja vaid kuus neist on keskkonnaregistris arvel.

"Need torud tulevad linna territoorumilt, nad toovad endaga kaasa, kas sademevett või heitvett. Seda silma järgi määrata ei saa, aga igal torul või veel, mis siia voolab, peab olema omanik ja vastutaja," lausus keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Rene Reisner.

Reisneri kinnitusel on Pirita tee äärne rannaala väga tundlik ja saasteainete juurdevool soodustab vetikate kasvu, seega asub ministeerium torude omanikke välja selgitama.

Väljavoolavast veest võetakse ka proove ja kui need nõuetele ei vasta, siis peab omanik asuma vett enne merre juhtimist puhastama.

Pikemalt saab lugeda ERRi uudisteportaalist.