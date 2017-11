Salapärane uus poliitjõud: loomisel on erakond Eesti Pensionäride Liit

Järgmised riigikogu valimised on 2019. aasta hakul ning ilmselt võivad senise poliitkaardipaki segamini lüüa nii mõnedki uued tulijad. Teatud seltskond plaanib luua erakonna Eesti Pensionäride Liit.

Tänases Eesti Päevalehes ilmus neilt reklaam, kus öeldakse, et loodav erakond kutsub aktiivseid inimesi olenemata vanusest oma mõtete ja ideedega uude erakonda panustama.

"Meie eesmärk on muuta pensioniiga Eestis turvaliseks ja auväärseks," seisab nende kuulutuses. "Eesti praegune poliitika ei tegele piisavalt aina suureneva ühiskonnagrupi õiguste ja vajadustega nagu õiglane pension jms. Pigem on pensionäriseisus ja vananemine tõrjutud ja alavääristatud. Tahame, et vanadus- ja töövõimetuspensionäridel ning erivajadustega inimestel oleks hääl ja võimalus kõige kõrgemal tasandil enda eest seista."

Lisatakse, et me kõik saame vanaks - otsustame siis koos, kuidas seda väärikalt teha.

Kuulutuse all on märgitud e-mail. Delfi saatis sinna varahommikul küsimused, ent vastuseid pole veel laekunud.

Internetist erakonna kohta infot praktiliselt ei leiagi. Küll aga on teada, et Eesti Pensionäride Ühenduste Liit kuulutuse taga pole.

Tänane Eesti Päevaleht kajastas, et mitu seltskonda kuulab Eestis maad uue erakonna loomiseks. Näiteks moodustavad ühe grupi endised Isamaaliidu taustaga inimesed – kes on pettunud Isamaa ja Res Publica liidus ja näevad praegustes kehvades toetusarvudes põhjust otsida endale uut kohta.