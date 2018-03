Salaküttide tapetud jahiseltsi esimehe mõrva hakatakse uuesti uurima

Lõuna Ringkonnaprokuratuur tühistas Nõo jahiseltsi esimehe tapmisega seotud kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja otsustas uurimist jätkata.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja ja kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör kaalusid asjaolud taas läbi ning leidsid, et ilmnenud on vajadus viia läbi täiendavaid menetlustoiminguid. „Kuivõrd tegemist on raske isikuvastase kuriteoga, mis on kaasa toonud inimese surma, siis tuleb kõikvõimalikke kahtlusi kontrollida ülima hoolsusega. Uurimisasutused peavad andma endast parima, et selgitada välja kõik asjaolud, mis niivõrd traagilise tagajärje kaasa tõid. Seetõttu nägime vajadust täiendavate toimingute tegemiseks ja uuendasime kriminaalmenetluse. Mõistetavalt ei too see ohvrit tagasi, kuid võimaldab anda rohkem vastuseid tekkinud küsimustele,“ ütles Kaldoja Delfile.

Mäletatavasti lasti mullu septembri lõpus Kambja vallas metsas maha Nõo jahiseltsi endine esimees ja seltsi juhatuse liige Arnold Loos. Vahistati kaks isikut, isa ja poeg, viimane lõpetas oma elu vahi all olles arestimajas enesetapuga.