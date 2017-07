Salakokkulepe Keskerakonnaga tõi EKRE-le 100 000 eurot presidendivalimiste lubaduste lunastamiseks

Keskerakonna eelmise aasta katuserahadest 100 000 eurot olid mõeldud hoopis EKRE presidendivalimiste aegsete lubaduste lunastamiseks. Keskerakonnal oli EKREga raha jagamiseks vastav kokkulepe, aga mille eest Keskerakond EKRE-le raha andis, pole selge.

Eelmise aasta 30. novembril saatis EKRE riigikogu fraktsiooni juht Martin Helme mõnedele erakonna juhtliikmetele katuserahade jagamist puudutava kirja.

"Katuserahadega on nii, et sel aastal saime rohkem kui eelmine aasta, kuid täpse numbri saime teada alles eile ja täna oli juba tähtaeg ettepanekute tegemiseks. Kokku saime fraktsioonile 300 tuhat pluss veel 100, mis ei lähe mitte fraktsiooni nime all, vaid peidetakse ära. Põhjus on selles, et kuigi meil oli kokkulepe Keskiga, et meie summa sel aastal on pool miljonit hakkasid sõbrad IRL-is ja SDE-s selle peale jalgu trampima ja blokkisid ära," kirjutas Helme.

Helme kirjast ei selgu, mis kokkulepe EKRE-l Keskerakonnaga oli. Küll aga on teada, kuidas Keskerakond raha ära peitis. Nimelt võttis Keskerakond EKRE ettepanekud oma katuserahade nimekirja.

Koalitsioonierakonnad Keskerakond, SDE ja IRL said eelmisel aastal igaüks natuke üle miljoni euro katuserahasid. Miks oli Keskerakond valmis loobuma peaaegu kümnendikust oma rahast EKRE kasuks? Ilmselt on põhjus presidendivalimistes.

Eelmise aasta hilissuvel valiti riigikogus uut presidenti. Keskerakonna kandidaat oli Mailis Reps, EKRE-l polnud aga oma kandidaat Mart Helme ülesseadmiseks riigikogus piisavalt hääli.

Riigikogus toimus kolm hääletusvooru. Teises hääletusvoorus seati üles Reps, Reformierakonna kandidaat Siim Kallas ja IRLi ning Vabaerakonna ühendkandidaat Allar Jõks. EKRE teatas tollal, et nemad toetavad Repsi, et takistada Jõksi saamist kolmandasse vooru, kuhu said kaks enim hääli saanud kandidaati. Reps saigi teises voorus EKRE hääled, esimeses ja kolmandas aga mitte.

Kas 100 000 eurot oli Mailis Repsi toetamise hind? Novembri lõpus põgusalt riigikogu keskfraktsiooni juht olnud Tarmo Tamm ütles, et tema ei tea midagi kokkuleppest EKREga ega EKRE sajast tuhandest. Sama ütles tollal peasekretär olnud Jaak Aab. Enne Tamme keskfraktsiooni juhtinud Kadri Simson telefonile ei vastanud. Ka Martin Helme ei võtnud telefoni.

Me ei tea kindlalt, milline oli Keskerakonna ja EKRE kokkuleppe sisu. Küll aga on teada, et EKRE raha läks nende presidendivalimiste aegsete lubaduste katteks.

"Esimese asjana klaarisime ära oma presidendivalimiste lubadused, Ruhnu nende hulgas," kirjutas Helme. Ruhnu vald saigi 5000 eurot Audio-sms hädaolukorra teavitussüsteemi soetamiseks.

Helme rõhutas vajadust skeemi varjata. "Ma panen teele kaks dokumenti, mis on meie rahade jaotus sel aastal. Üks on fraktsiooni ettepanekud, teine dokument nimega Martini ettepanekud on presidendivalimiste aegsete lubaduste lunastamine ja see läheb mitte meie nime alt vaid peidetakse eelarvesse kuidagi nii ära, et keegi ei saaks teada, et meie saime 100 rohkem. Seda skeemi palun mitte kellata, muidu tuleb pahandus ja jääme veel üldse ilma," kirjutas Helme.

Presidendivalimistel oli EKRE kandidaat Mart Helme, kes sai valimiskogus 16 häält. Valimiskogusse kuuluvad riigikogu liikmed ja kohalike omavalitsuste esindajad. Presidendivalimiste aegsed lubadused viitavad ilmselt lubadustele, mis anti just kohalikest omavalitsustest pärit valijameestele.

Alljärgnevalt on ära toodud nn Martini ettepanekud ehk nimekiri EKRE presidendivalimiste lubadustest, mille täitmise Keskerakond ära korraldas.

Martini ettepanekud

Ruhnu Vallavalitsus

5000 EUR

Audio-sms hädaolukorra teavitussüsteemi soetamine.

Kasepää Vallavalitsus

8000 EUR

Kalmistu haljastamine.

Pala Vallavalitsus

8000 EUR

Anna Haava Pala Kooli koolimööbli uuendamine.

Ruusmäe Noorteklubi

10 000 EUR

Ruusmäe Noorteklubi ruumide remont.

Meremäe Vallavalitsus

10 000 EUR

Meremäe Kooli õppeklassi renoveerimine, kaasaegse sisustuse ja digitaristu hankimine.

Räpina Vallavalitsus

19 000 EUR

Sillapää lossi I korruse remont.

Orava Vallavalitsus

10 000 EUR

Orava tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja väljaehitamine Hanikase ja Lepassaare külas.

Ridala Vallavalitsus

10 000 EUR

Uuemõisa algkooli käsitööklassi töövahendid ja sisustus

Raikküla Vallavalitsus

10 000 EUR

Raikküla Valla Vabaajakeskuse seltsitegevuse ruumi ja õppeklassi renoveerimiseks ning õppeklassi arvuti ja esitlusseadmete hankimiseks.

Kaiu Vallavalitsus

3000.- eurot Vahastu Trehvamise Tarele inventari (mööbel, nõud jne) soetamine.

7000.- eurot Kaiu ja Kuimetsa turvalisemaks muutmiseks, turvakaamerate hankimine jne.