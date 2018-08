Saku vald hakkab septembrist kooliõpilastele tasuta rongisõitu pakkuma

Elroni müügi- ja arendusjuhi Ronnie Kongo sõnul on väga oluline, et lisaks riigile ka omavalitsused säästlike liikumisviiside eelistamisele õla alla panevad. „Suunates noori rohkem ühistransporti kasutama on lootust, et ka tulevikus eelistavad nad sõiduautole kiiret rongiliiklust või muid lahendusi, ja sellest võidab kogu ühiskond.“

Tasuta saab sõita kogu Elroni liinivõrgus II ja III tsooni piires ning ka teistesse tsoonidesse on sõit tavapärasest soodsam. Soodustusega pileti soetamiseks tuleb klienditeenindajale esitada isikustatud Ühiskaart ja isikut tõendav dokument või elektrooniline Ühiskaardi funktsiooniga õpilaspilet. Soodustusega üksikpileteid saab soetada vaid rongist.