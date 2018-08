Saksamaa teadlased avastasid hiigelpuugid, kes võivad jõuda ka Eestisse

Saksamaa teadlased on avastanud riigis mitmesuguseid erinevaid suuri, triibuliste jalgadega ja troopilisi puuke. Kuna puukide päritolu on suure tõenäosusega teadlaste sõnul Aafrika ja võivad levitada Krimmi-Kongo hemorraagilinist palavikku kandvat viirust, kirjutab Saksamaa uudisteportaal DW.

Hohenheimi ülikooli ja Bundesveeri mikrobioloogiainstituudi teadlased avastasid superpuugid, mis kannavad nimetust Hyalomma Hannoveri, Osnabrücki ja Darmstadti lähedusest. Kõik puugid leiti farmis asuvatelt loomadelt, peamiselt hobustelt. Senimaani on Saksamaalt leitud troopilis puuke vaid kahel korral, 2015 ja 2017. aastal.

Teadlased kardavad, et puugid võivad jääda Saksamaal paikseks, sest sealne kliima on soodne. Hyalomma puugid võivad kasvada kuni 2 cm pikkuseks, mis on oluliselt suurem pikkus tavalisest puugist. Neid saab eristada nende suuruse ning triibuliste jalgade poolest.

Eksperdid on hoiatanud, et sel aastal on puugid tavaliselt rohkem liikvel, sest soe kliima soodustab nende levikut. Seega võivad nad ikkagi jõuda ka Eestisse.