Sajad noored kogunevad koos ekspertidega kiusamisvaba haridust toetama

Eesti Õpilasesinduste Liidu hallatav projekt Salliv Kool korraldab teist aastat järjest üleriigilist Sallivuspäeva 12. mail, kus üle 400 noore kogunevad foorumlaudadele 13 maakonnas üle Eesti. Seekordne Sallivuspäev keskendub selle, kuidas noored saaksid ise koolikeskkonda paremaks muuta.

„Foorumlaua kontseptsioon on imelihtne võimalus anda noortele ja ka õpetajatele võimalus rääkida avatud keskkonnas probleemist, aga eelkõige potentsiaalsetest lahendustest“ sõnas projektijuht Eleri Pilliroog. „Kui eelmisel aastal keskendusime rohkem probleemide kaardistamisele maakonniti, siis sellel aastal on fookuses iga osapoole võimalus midagi ise ära teha. See on eriti oluline võimestamaks kohalikku initsiatiivi ning algatusi. Ka meie ei saa siseneda koolikeskkonda või koju ja öelda, kuidas peaksid teised kiusamise vastu võitlema ja sallivust kasvatama. Me peame andma teistele inimestele võimalusele seda ise teha,“ lisas Pilliroog.

Projekti käigus loodi 29 pilootkoolile haridusprogrammid, kus algkoolist põhikooli viimase klassini arutati kiusamise, sallivuse ja sõpruse teemadel. Peale arutlusvooru sai kooli külla kutsuda Salliva Kooli foorumteatri ning seal mängiti läbi kogu kiusamise protsess koos osalejatega ja prooviti leida teisi teid kiusamise vältimiseks või vastuseid küsimusele „Miks kiusaja üldse kiusab?“. Foorumteater leidis oma tee 16 kooli.

Salliv Kool on 2015. aastal Lastekaitse Liidu ja MTÜ Foorumteatri abiga algatatud Õpilasliidu hallatav projekt. Salliv Kool kuulub tänaseks Kiusamisvaba Haridustee Liikumisesse ning tegevust korraldavad noored noortele. Suurimateks abikäteks on Haridus- ja Teadusministeerium ja Hasartmängumaksu Nõukogu.