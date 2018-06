Sajad Narva lapsed õpivad “Noored kooli” ja SPIN-programmi linnalaagris eesti keeles

SPIN-programmi tegevjuhi Keit Fomotškini selgitusel erinevad SPIN-programmi sessioonid tavalisest jalgpallitrennist selle poolest, et sportlike saavutuste kõrval keskendutakse ennekõike eluks vajalike oskuste arendamisele.

“Me ei tee sporti lihtsalt spordi pärast, vaid töötame selle nimel, et noortest saaksid ühiskonnas aktiivsed ja ennast hästi juhtivad inimesed,” ütles Fomotškin.

SPIN-programmis töötavad professionaalsete jalgpallitreenerite kõrval tugispetsialistidest abitreenerid, kes aitavad toetada noorte arengut, lähtudes igaühe individuaalsetest vajadustest.

Laagri toimumist toetavad Briti Nõukogu, UEFA Foundation for Children, Narva linnavalitsus, The Edith Randam Rogers Trust ja The Helle Randam Trust. Lastele on laagris osalemine tasuta.

Linnalaager toimub 26. juunist 5. juulini Narva Soldino Gümnaasiumis ja Narva Kalevi Fama staadionil.

Noored Kooli on vabaühendus, mille eesmärk on luua kasvukeskkond haridusvaldkonna eestvedajate kujunemiseks, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse.

Selleks tuuakse teistelt erialadelt võimekaid ja motiveeritud inimesi õpetajaametisse ning töötatakse koos koolide ja kogukondadega selle nimel, et kõik lapsed jõuaksid vähemalt keskhariduse omandamiseni.

SPIN-programm on spordil põhinev arenguprogramm, mille eesmärk on arendada osalejate sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskusi.

Selleks pakub SPIN võimalust mängida jalgpalli ja võistelda, teha trenni professionaalsete treeneritega, osaleda arendavates töötubades, tutvuda teiste spordialade ja ägedate sportlastega, leida uusi sõpru ja veeta mõnusalt vaba aega.