Sai sule sappa? Ruhnu vallavanem Jaan Urvet lahkub ametist

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ei jätka alates 21. augustist enam oma endisel töökohal.

Urveti sõnul tuli otsus ametist lahkuda mitmete asjaolude ja tõekspidamiste tõttu. Delfi andmetel lasti ta lahti. Urvet ise kirjeldab üldsõnaliselt: "Minu vanusel inimesel on välja kujunenud piisavalt kindlad väärtushinnangud ja ilmselt ei klapi need siinse mentaliteediga."

Ta lisas, et keskkonda üksi arendades peaks tekkima koosmõju kohalike elanike arendussoovidega. "Ma kohati tunnen, et nõudmised esitatakse vallavalitsusele ja eelkõige vallavanemale, sest ei julgeta võtta vastutust. Arvan, et peaks vaatama enda sisse ka, et kuidaks peaks ja saaks muutuda kogukond, sest üksinda on seda väga raske teha," rääkis Urvet.

"Kui vallavanema tööaeg on 24/7, öösel ja päeval, telefonikõned ja meilid, siis kuskilt maalt hakkab see ka psüühilisele tervisele," ütles Urvet.

Mis ootab hetkel veel viimaseid nädalaid vallavanema ametit pidavat Urvetit edaspidi?

"Liigun edasi, sest ees ootavad uued väljakutsed, uued paremad pakkumised ja elu ongi pidev muutumine. Seda, kuhu täpsemalt on veel praegu raske öelda," tõdes Urvet.

