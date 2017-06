Sadakond reisijat on pettunud: pärastlõunal Kreekasse startima pidanud lennuk õhku ei tõusnudki! Kas kolmapäeval on lootust?

Pilt on antud loole illustreeriv!

"Kuidas kavatsetakse hüvitada kaotatud üks puhkusepäev

ja lisakulud, mida kliendid kannavad," küsib vihane lugeja, kes ootas teisipäeval tulutult Tallinna lennujaamas, et puhkusereisile lennata.

Kell 16.30 pidi väljuma Smartlynx Airlines Estonia tšarterlend, mis pidi lennutama sadakond eestlast Kreekasse Prevezasse.

Lend lükkus edasi. Üks lugeja rääkis Delfile, et nad olid teadmatuses, lend lükkus muudkui edasi kuni kella 22ni. Tallinna lennujaama kodulehel lennuinfos on viimatise väljumiskellaajana kirjas kell 20.30.

"Hetkel lubatakse infot kas lend kolmapäeval kell 13 väljub või jääb lend ja sellega kaasnenud nädalased puhkused üldse ära. Miks Aurinko sellist aastaid kehva teenust pakkuvat ettevõtet kasutab? Kas odavus kaalub klientide rahulolematuse üles," küsib lugeja, kes lootis juba hommikul päikesevanne võtta. "Kuidas kavatsetakse hüvitada kaotatud üks puhkusepäev ja lisakulud, mida kliendid kannavad," on ta nõutu.

ERRi uudisteportaalile öeldi teisipäeva õhtul lennuinfost, et lendu vastu võtma pidanud lennujaam on juba suletud ega saa Eestist saabuvat lendu oodata, sest hilinemine on sedavõrd suur. Lend viibis esiti tehniliste probleemide tõttu. Piletiomanikele jagati õhtul taksotalonge ning lennufirma sõnul ollakse valmis ka hotellikohti organiseerima.