Saatuslik kõne linnapeaga? Vene diplomaatide väljasaatmine Eestist võib olla seotud Kiviõli lähedal asuva mälestusmärgi rüvetamise ja sellele jätkunud jutuajamisega

Eestist saadetakse välja Narva Vene peakonsul Dmitri Kazjonnov ja konsul Andrei Surgajev. Venekeelse Delfi andmetel võib olla selle põhjuseks saatuslik sõnavõtt Kiviõli linnapeaga.

Täna avalikustati, et meestele anti noot ning nad peavad riigist lahkuma. Ka välisministeerium kinnitas meeste väljasaatmist.

Diplomaatide taolised väljasaatmised on enamasti seotud kahtlusega, et nad tegelevad spioneerimise või muu lubamatu tegevusega oma asukohariigis.

Venekeelse Delfi andmetel võib Vene diplomaatide Eestist väljasaatmine olla seotud 16. mail toimunud ebameeldiva sündmusega, kui äsja Kiviõli lähedal eramaale paigaldatud mälestuskivi solvava sõnumiga täis soditi.

Vene välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova ütles 18. mail juhtunut kommenteerides, et on nördinud nõukogude lendurite mälestusmärgi rüvetamise tõttu ning loodab, et leitakse süüdlane.

Delfi andmetel järgnes avaldusele kohtumine, kus osalesid peakonsul Dmitri Kazjonnov, konsul Andrei Surgajev ja Nikolai Vojeikin. Arutleti selle üle, kas monument tuleks teisaldada eramaalt linna kalmistule. Linna esindaja sõnul ei olnud monument seotud Kiviõli linnaga, vaid rünnak toimus Lüganuse valla territooriumil ning seetõttu ei peaks see olema linna kalmistul.

Mitmete allikate kinnitusel registreeriti vestlus diplomaatide ja linnapea vahel ning just sellest vestlusest ajendatuna anti kahele mehele välja noot riigist lahkumiseks.

Loe veel

Seotud lood: Vene peakonsul Narvas saadetakse maalt välja

Venekeelne Delfi üritas allikate info kinnitamiseks ühendust saada Kiviõli linnapeaga, kuid paraku on katsed seni tulemusteta jäänud. Andrei Surgajev keeldus teemat venekeelsele Delfile kommenteerimast. Samuti pole ühendust saadud peakonsuliga.

Eesti välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et kaks diplomaati saadetakse riigist välja, kuid ei kommenteeri juhtumi üksikasju.

Vene välisministeeriumi teatel on tegu ebasõbraliku ja põhjendamatu teoga, mis ei jää vastuseta.