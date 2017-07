Saatuse vingerpuss: Indrek Tarand ennustas ministrite keeleprobleeme ette ning pälvis selle eest tunnustusegi

Eurosaadik Indrek Tarand mõtles välja riimijupi, kus kirjeldas eesistumisega seotud väljakutseid. Vaimukas riim jõudis isegi Euroopa Parlamendi ametlikku ajakirja. Paistab, et kirjutis peegeldab reaalset elu.

Väljaandes on märgitud, et tegu on kõige loovama vastukajaga sellele, et Eestist sai Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Tarand kirjutab oma Facebooki lehel, et oleks justkui aimanud ette nii-nimetatud keeletragöödiat europarlamendis. "Nagu Karupoeg Puhhilgi oli see ümin minus helisenud juba pikemat aega, aga paberile sai pandud kümne minutiga."

Vaatame riimile otsa - põhimõtteliselt kirjeldab Tarand seal, et roteeruv eesistumine on kui pimekohting. Kunagi ei tea, mida oodata ning üritad selle käigus veidi austust teenida. "Sinu laud on täidetud toimikutega, millest vaid osasid mõistad," märgib ta. Siit võib leida sarnasusi Eesti ministrite esmaste probleemidega mõistmisel, mis üldse teha vaja. Näiteks Siim Kiislerile ulatas üks nõunik eile küsimuste peale ette pabereid õigete vastustustega. Kõrvalt tundus, et üleüldse olid osade ministrite vastused kui päheõpitud tekst. Tea, kas nad kõigist küsimustest aru saidki?

Tarand lohutab oma värsireas, et õnneks on katsumus peagi läbi ja siis ootab ees jõuluhooaeg.

Meenutame ka Eesti ministrite keeleoskust - hätta jäid nii Toomas Tõniste, Urve Palo, Siim Kiisler kui ka Tarmo Tamm. Lähemalt saab lugeda SIIT.