Saatejuht, toimetaja ja külalised - kõik ühest parteist! Rohelised teevad tallinlaste raha eest parteitelevisiooni

Viite teisipäevasele kodanikupalgast rääkivale saatele postitas erakond oma Facebooki kontole. "Eestimaa Rohelised on ainus (!) erakond Eestis, kes on juba aastaid rääkinud kodanikupalga vajalikkusest," kirjutas erakond saatest, kus nende juhatuse liige Kaspar Kurve intervjueeris partei peasekretäri Joonas Laksi.

„Oleme harjunud lugema, et Eestimaa rohelised võtavad ikka ja jälle sõna keskkonnateemadel,” juhatas intervjueerija Kurve sisse viimase saatekülalise Joonas Laksi. „Loodan, et kõik televaatajad teavad näiteks, et te olete ökoriigi poolt," ütles saatejuht Kurve. "Olete Rail Balticu sellisel kujul valmimise vastu," jätkas saatejuht. "Aga kodanikupalk – sellest räägite ka.”

Ja räägitigi. Enne seitsmeminutilist intervjuud Laksiga lisasid partei platvormile pooltargumente sotsioloog Martin Aidik ning endine ajakirjanik, saates kodanikupalga eestkõnelejaks tituleeritud Jaanus Nurmoja.

Läks vaidluseks

Teisipäevane roheliste Facebooki postitus vallandas sõnavahetuse politsei- ja piirivalveameti vanempressiesindaja Ilmar Kahro (eraisikuna) ja roheliste juhatuse liikme Aleksander Laane vahel.

"Erakonna juhtorgani liige intervjueerib erakonna noorteorganisatsiooni juhi algatusel teist erakonna juhtorgani liiget teemal, mis on üks erakonna olulisemaid valimislubadusi," lõi Kahro häirekella. "Ning seda esitletakse ajakirjandusliku materjali pähe saates, mis on toodetud avalikest vahenditest."