Saastunud pikkpoiss pani haiglasse pöörduma: Tallinnas sai toidumürgituse vähemalt 20 kaitseliitlast

Delfiga võttis ühendust kaitseliitu kuuluv Veiko (nimi muudetud), kelle sõnul said 20 kaitseliitlast Tallinnas toidumügituse. Tema sõnul on võimalik, et mürgituse on saanud inimesed ka väljastpoolt kaitseliitu.

Juhtunu kohta andis kinnituse ka veterniaar- ja toiduamet.

Ameti pressiesindaja Helen Kurvitsa sõnul on nad juhtunust teadlikud.

„Veterinaar- ja toiduamet on juhtunust teadlik ja koostöös tervieametiga tegeleme praegu asjaolude väljaselgitamisega,” kinnitas ta.

„Kannatanud pöördusid nii Põhja-Eesti regionaalhaiglasse, Merimetsa nakkusaiguste kliinikusse ja ka perearstide poole,” märkis Kurvits.

Praegu tegeletakse saastunud toidu tootja ja tarnija väljaselgitamisega.

Delfi võttis ühendust nii PERH-i, Merimetsa nakkushaiguste kliiniku, terviseameti ja toote eeldatava tarnijaga. Samuti oleme olnud ühenduses kaitseliiduga.

Kaitseliidu avalike suhete osakonna ülem major Tanel Rütman kostis, et Tallinna malevas toimus nädalvahetusel tõepoolest kaks kursust, mille mõlema osalejad said suure kõhuvale, oksendamise ja kõhulahtisuse. "Osad kannatanud pöördusid ka haiglasse ja lasid võtta endalt proove, mille laboratoorse analüüsi esialgne vastus on, et tegemist ei olnud mitte viiruse, vaid mingi mürgitusega," kinnitas kaitseliidu esindaja toidumürgitust.

"Millise aine mürgitusega täpsemalt, selle selgitamiseks analüüsid jätkuvad ja vastuseid võib oodata mõne päeva jooksul," andis Rütman teada.