Saarts Ossinovski käigust: tekib küsimus, miks otsustas ta just nüüd alla anda?

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi politoloogi Tõnis Saartsi hinnangul sunnib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski täna avalikustatud otsus ministri ametist lahkuda küsima, miks otsustas Ossinovski just nüüd alla anda.

"Jevgeni Ossinovski tagasiastumine tervise- ja tööministri ametikohast on Eesti poliitikas mõnes mõttes pretsedenditu, sest reeglina loobuvad ministrid ametist mõne skandaali või ilmselge ebaõnnestumise tõttu," ütles Saarts Delfile. "See tähendab, et pigem sunnitult: vabatahtlikke loobumisi, mis tehakse pigem sellel kaalutlusel, et ise tuntakse mingil hetkel, et enam nii edasi minna ei saa ja oma programmi teostada pole võimalik, pole varem kuigi palju ette tulnud," lisas ta.

"Mõned võivad pidada ministri ebaõnnestumiseks tema alkoholipoliitikat, kuid siin pole tegu ju ühe konkreetse sammuga, vaid see teema on avalikkuses olnud kriitikatule all juba peaaegu aasta aega ning tekib küsimus, miks just nüüd otsustas Ossinovski alla anda?" küsis Saarts.

"Põhjus on ilmselt lähenevates valimistes, sest kuna Ossinovskist on avalikkuses kujunenud üsna negatiivne kuvand, siis tema jätkamine toob kahju nii erakonna mainele, kui ka temale endale," sõnas Saarts. "Parem on loobuda, sellega teatud teemad ja pinged maha võtta ning erakond tule alt välja tuua," lisas ta.