SAARTE HÄÄL | Mis saab Saaremaa rallist?

Saaremaa ralli korraldajad otsustasid, et nende jaoks jääb tänavuse juubeliralli organiseerimine viimaseks. Mida see otsus tähendab Saaremaa ja selle majanduse jaoks?

Kas ja mida oleks võimalik teha, et poole sajandi pikkune traditsioon ei katkeks? Kes oleks need, kes peaksid poole sajandi pikkuse traditsiooni päästma?

Margus Mölder, SA Saaremaa Turism nõukogu esimees:

Ralli on Saaremaa üks tähtsündmusi. Kui panna kaalule, on ooperipäevad ja ralli tähtsuselt üsna võrdsed üritused. Ralli venitab pikemaks ka meie turismihooaja – see ongi olnud meie turismihooaja lõpusümbol. Ega me ju üle oktoobri väga venita. Kui rallit ei oleks, lõpeks hooaeg võib-olla varem ära.

See ralli korraldamise lõpetamise teema on praegu alles oraste peal – rallini on ju veel peaaegu kuu aega. Korraldajad on ilmselt väsinud ja tüdinud seda üritust korraldamast.

Seda on olnud ka varasematel aastatel. Mure on ikka üks ja sama – kõik tahavad head üritust, aga panustajaid on suhteliselt vähe.

Allikas: Saarte Hääl