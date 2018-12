Saarso viitas oma erakonnast lahkumise põhjusena vastuolule Helle-Monika Helmega

Kuigi Delfi on Saarsolt uurinud, mis põhjustel ta erakonnast lahkuda soovib, on ta senini jäänud kidakeelseks. ERR aga vahendab, et põhjuseks võis olla asjaolu see, et sisevalimistel Saarsole alla jäänud Helle-Moonika Helme hakkas Saarsod süüdistama valijate enda vastu ässitamises.

Saarso viitas sellega oktoobris toimunud EKRE viienda valimisringkonna valimistele (st saared ning Läänemaa), kus Saarso sai kõige rohkem hääli.

"Vahetult enne Virtsus toimunud 5. valimisringkonna EKRE kandidaatide erakonna sisevalimiste hääletust rõhutas erakonna esimees Mart Helme, et nüüd võib vastavalt tulemustele esikolmik ümber reastuda. See paraku ka juhtus ning päris suure häälteenamusega. Edasi tabasid mind alusetud süüdistused Moonika Helme poolt, nagu oleksin ma kedagi tema vastu üles ässitanud. Ma ei teinud seda ja sestap on niisugune süüdistus solvav ning alandav," märkis Saarso