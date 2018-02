Saarlased valisid sajandi saarlaseks Ivo Linna

Saarte Hääle korraldatud 100 silmapaistva saarlase konkursil paigutas iga kolmas hääletanud saarlane tabelis esikohale armastatud laulja Ivo Linna.

Ivo Linna on end eestlaste ja saarlaste südamesse laulnud Apelsini ja Rock Hotelli solistina, võlunud rahvast Eurovisioonil ja pannud nutma isamaaliste lauludega, kirjutab Saarte Hääl.

Vahetu ja vaba suhtlejana on ta võetud omaks. “Ma ei hakka keerutama sellist juttu, et see on mulle suur üllatus ja mis te nüüd,” ütleb Ivo Linna.

“Sisimas arvan seda, et olen teinud kõik selleks, et Saaremaad ja saarlasi kiita ning esile tõsta ja olen laulnud palju Saaremaa laule. See on olnud orgaaniliselt minu jaoks tähtis. Kui seda on hinnatud, siis võtan mütsi peast ja kummardun maani.”

Samas leiab Ivo Linna, et sellega pole tema elutöö kindlasti veel tehtud. “Ma olen ju alles noor mees ja siin annab ju veel rügada küll ja küll. Järgmise suure juubeli puhul pange minu nimi kindlasti kirja,” lausub ta.

Ivo Linna sõnul on saarlased Eesti ja maailma mastaabis nii kummaline, kui see ka ei tundu, paistnud silma rohkem humanitaaraladel. Kunst, kirjandus ja muusika tunduvad olevat saarel sündinud inimestele loodud.

“Kõik on meil teistmoodi ja siin polegi midagi rääkida,” leiab Ivo Linna. “Siin on eriline fluidum ja eriline keskkond. See kõlab võib-olla ülbelt ja uhkelt, aga meie saarlased oleme kuidagi erilised inimesed.”

