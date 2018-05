Saaremaalt leiti muuseumi kõrvalt 250-kilone lennukipomm

Sõrve militaarmuuseumi külje alt tuli maast välja II maailmasõja aegne 250-kilogrammine lennukipomm. Nii suuri pomme leiab maapinnast harva.

Militaarmuuseumi juht Tõnu Veldre sai eile hommikul teada muuseumist vaid paarisaja meetri kaugusel asuvast leiust ja andis sellest kohe teada ka päästeametile, kirjutab Saarte Hääl.

Nii Veldre kui ka muuseumis giidina tegutsev Enno Lind ütlesid, et nii suure lennukipommi tervena maapinnast leidmine on üsna haruldane.

Veldre näitas, et üks taoline on olemas ka militaarmuuseumis, kuid see oli kahjutuks tehtuna olnud Nasval kasutusel aiapostina.

Tõnu Veldre sõnul leitakse taolisi pomme küll Karujärvest, kuid maapinnalt tavaliselt mitte. Üldjuhul säärane pomm kokkupuutel maapinnaga plahvatas.

Loe täisteksti saidil Saarte Hääl