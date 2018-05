Saaremaale rajatakse EV100 tammik

Täna, 21. mail istutavad Saaremaa valla eestvõttel Tornimäe, Orissaare ja Aste koolide õpilased Panga pangale tammepargi. Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud EV100 tammikusse istutatakse laste poolt kasvatatud veerandsada tammeistikut.

„Saarlasi saab rõõmustama tammepark, mille tammepuud on sirgunud kohalike kooliõpilaste istutatud tõrudest,“ sõnas algatuse „Eesti 100 tamme“ projekti juht Mari Valgepea. „Tammede kasvatamisse pandud hool jääb sellesse parki sajanditeks püsima,“ lisas Valgepea.

Saaremaa vallavolikogu esimehe Tiiu Aro sõnul on pargi rajamine kingitus Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks. „Samavõrra on see kingitus Saaremaale ning meie noortele, kellel on pargi rajamisel olnud põhiroll,“ lausus Aro.

Panga EV100 tammiku istutamine algab kell 13. Istutamispeost võtavad osa kooliõpilased, õpetajad, Saaremaa vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajad, kohalik kogukond ning Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajad. Istutamisele eelneb volikogu esimehe Tiiu Aro tervitus ja istikuid kasvatanud koolilaste tänamine. Panga tammepark avatakse pidulikult 1. juunil.

Riigikantselei algatusega „Eesti 100 tamme“ rajatakse juubeliaastal vähemalt üks tammik igasse maakonda. Tammepuid on juubeliaastal oodatud istutama kõik eraisikud, pered, kohalikud kogukonnad, ettevõtted ja organisatsioonid nii Eestis kui välismaal.