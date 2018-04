Saaremaal jätkub leetrite levik

Saaremaal kinnitati täna kahe inimese haigestumine leetritesse. Haigestusid üle 40-aastane mees ja üle 50-aastane naine, kelle haigestumine ei ole seotud reisimisega ja kelle vaktsineerimisstaatus on teadmata.

Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Dontšenko sõnul on sel aastal Saaremaal laboratoorse kinnituse saanud kokku neli leetrite haigusjuhtu. „Lisaks juba kinnitatud juhtudele on terviseametil andmed veel kahe leetrite kahtluse kohta, kuid nende juhtude puhul meil laboratoorsete uuringute tulemusi hetkel ei ole,“ lisas Dontsenko.

Äsja selgunud juhtudel puudub seos saarel sel aastal varem registreeritud kahe leetrite haigusjuhuga. „Tihedas koostöös kohalike perearstidega jätkame haigestumise üksikasjade uurimise, kontaktsete väljaselgitamise ja nõustamisega,“ kinnitas Dontsenko.

Leetrite viiruse leviku tõkestamiseks ja uute võimalike juhtude ennetamiseks palume leetritele viitavate haigusnähtude ilmnemisel võtta viivitamatult ühendust oma perearstiga.

Leetrite esmasteks haigusnähtudeks on palaviku tõus, halb enesetunne, köha, nohu, silma sidekesta põletik ja valgusekartus. Mõne päeva pärast ilmub nahale iseloomulik lööve, mis algab kõrvade tagant ning levib edasi näole ja kaelale ning hiljem ülejäänud kehale. Leetritesse haigestunu on nakkusohtlik 4–5 päeva enne ja kuni 5 päeva pärast lööbe teket. Haiguse peiteaeg on kuni 21 päeva. Haigusel spetsiifilist ravi ei ole, leevendatakse vaid sümptomeid.