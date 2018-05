Saaremaal diagnoositi sel nädalal kaks uut leetrijuhtu: üks haigestunutest on väike tüdruk

Sel nädalal sai Saaremaal kinnituse veel kaks leetrijuhtu – nakkuse said algkooli-ealine tüdruk ja üle 30-aastane mees. Kumbki haigestumine pole seotud reisimisega.

Kokku on aasta algusest Saaremaal laboratoorse kinnituse leidnud 8 haigusjuhtu, neist kaks inimest haigestusid märtsis ja kuus aprillis.

Kuna leetriviirused levivad väga kergesti ja kiiresti, on tõenäoline, et aprillis haigestunud inimesed nakatusid sama seni tuvastamata nakkusallikaga kokku puutudes. Epidemioloogiline uuring nakkusallika tuvastamiseks jätkub.

Leetrite viiruse leviku tõkestamiseks ja uute võimalike juhtude ennetamiseks palub terviseamet leetritele viitavate haigusnähtude ilmnemisel võtta viivitamatult ühendust oma perearstiga.

Leetrite esmasteks haigusnähtudeks on palaviku tõus, halb enesetunne, köha, nohu, silma sidekesta põletik ja valgusekartus. Mõne päeva pärast ilmub nahale iseloomulik lööve, mis algab kõrvade tagant ning levib edasi näole ja kaelale ning hiljem ülejäänud kehale. Leetritesse haigestunu on nakkusohtlik 4–5 päeva enne ja kuni 5 päeva pärast lööbe teket. Haiguse peiteaeg on kuni 21 päeva. Haigusel spetsiifilist ravi ei ole, leevendatakse vaid sümptomeid.