Saaremaa vallavolikogu liige Enn Eesmaa: Saarso avaldus üllatas ka mind

Saaremaa vallavolikogu liige, EKRE-sse kuuluv Mart Saarso äärmuslik avaldus seksuaalvähemuslaste suunal üllatas ka tema pinginaabrit volikogusaalis Enn Eesmaad.

Eesmaa möönis, et Saarso avaldus tuli talle üllatusena. "Ta istub volikogu saalis minu kõrval ja mina olen teda vaadanud kui väga asjalikku ja heade ideedega meest," ütles Eesmaa Delfile. "See lausung mõjus ka minule natuke ootamatult."

Küll aga nentis Eesmaa, et inimesed on ometigi oma sõnavõttudes vabad. "Võib-olla ei ole nii sünnis või kena teiste inimeste kohta rääkida, aga praeguses maailmas on asjad hoopis teisiti kui veel 50 aastat tagasi," ütles ta ja lisas, et vabadust on rohkem.

"See on tema arvamus, ta ütles selle välja ja meie kohtunikeks on ju valijad," ütles ta ja lisas, et võib-olla on just Saarso võrdlemisi radikaalsed sõnavõtud valijate jaoks sümpaatsed.

Mis aga puudutab eetikakoodeksit ja seda, kuidas peaks vallavolikogu liige oma sõnu avalikkuses valima, rõhutas Eesmaa veel kord, et see on Saarso isiklik arvamus ja ta ei oska öelda, kas volikogul on plaanis Saarsolt sõnavõtu kohta selgitusi nõuda. "Parlamendis on asi rangem, aga ma ei tea, mis saab edasi."