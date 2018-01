Saaremaa vallavanem toetab silla loomist kahe käega, ehkki enne valimisi ta seda ei pooldanud

Ehkki Saaremaa vallavanem Madis Kallas veel enne valimisi saarte ja Mandri-Eesti püsiühendust ei pooldanud, toetab ta nüüd igati ettevõtjate Raivo Heina ja Raivo Küti ideed luua saare ja Mandri-Eesti vahele sild ning rahvahääletusele ta seda küsimust ei paneks.

Kallas ütles oktoobris Kadi raadios toimunud valimisdebatil, et on Saaremaa ja Muhu kui saarte poolt ning silla ehitamist ta ei toeta. "Mina ei poolda püsiühendust, mind rahuldab selline praamiliiklus, nagu meil oli ja mis kindlasti saab ka tulevikus olema," vahendas Saarte Hääl Kallase sõnu toona.

Tänaseks on mees aga meelt muutnud. Ta ütles Delfile, et pidas toona silmas silla ehitamist avaliku sektori projektina, kuid kui nüüd on juttu erasektori plaanist, siis on lugu teine. Nimelt on tema hinnangul riigi rahadega palju muid asju, mis tuleks enne silda ära teha, näiteks kasvõi Tallinna-Tartu maantee neljarealised lõigud.

"Sellisel juhul oleme kahe käega abiks ja kui vähegi saab, aitame kogu seda protsessi, et see ei jääks ainult mõtteks," ütles Kallas Delfile. "Seda enam, kui seda toetust on ettevõtjate poolt palutud moraalse toetusena ja kohaliku omavalitsuse ja riigi vahendeid palutud pole," lisas ta.

Saari mandriga ühendavast sillast on räägitud varemgi. Näiteks oli 2007. aastal päevakorras Muhumaalt mandrile viiva silla planeerimine - toona soovitas president Toomas Hendrik Ilves ajalehele Meie Maa antud intervjuus, et saarlased võiksid rahvahääletuse näol esmalt ise otsustama, kas tahavad silda või mitte. Saaremaa tänane vallavanem Madis Kallas aga ei pea seda heaks variandiks.

"Neid võimalusi, kus saarlased ja muhulased saavad kaasa rääkida, tuleb veel väga palju, aga ma ei tea, kas rahvahääletus on just parim moodus seda küsida," ütles Kallas Delfile, et rahvahääletuse puhul on liigne mõju sellel, kuidas küsimust täpsemalt serveerida.

"Kui küsida, kas tahate, et Saaremaa rahvaarv hakkaks tõusma ja ettevõtlus areneks veel kiiremini, siis muidugi toetatakse. Teine asi on küsida, kas pooldate, et Saaremaa iseseisva saare identiteet saab teatud mõttes muudetud, siis paljud kindlasti ütleksid, et seda me ei soovi," selgitas ta. Pigem arvab Kallas, et võiksid toimuda argumenteeritud arutelud.

Ta lisas, et rahva käest võib alati arvamust küsida, aga praeguses etapis, kus asjad pole veel selgeks räägitud, ei ole seda veel mõistlik teha. "Niikuinii neid gallupeid tehakse erinevate meediaväljaannete poolt lähiajal päris palju," ütles ta.

Ühe variandina rahva arvamuse saamiseks tõi Kallas veel välja iga-aastased telefoniuuringud, mida vald on siiamaani tellinud. "Miks mitte ei võiks lähiaastatel panna seda küsimust samuti üheks osaks," pakkus ta.