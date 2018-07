Saaremaa vallavanem Madis Kallas: Saarso üleskutse seksuaalvähemusi diskrimineerida on põhiseadusevastane

Lesbid, geid, bi- ja transseksuaalsete inimeste turvalisus on Kallase sõnul Saaremaal tagatud. Küsimusele, kas kahel mehel on Kuressaares ohutu käest kinni käia, vastas Kallas jaatavalt. "Aga kui peaks probleemid tekkima, siis ei ole see selline teema, mida me tahaks maha vaikida, tegeleksime sellega kindlasti," kinntias ta.

Temaatika on Kallase meelest kindlasti oluline, kuid ta leiab, et taoline üleskutse mõjub Saaremaa mainele halvasti. "On kurb, et inimesed nii kirjutavad ja viha õhutavad. Aga nii ühiskonnas kahjuks on," nentis Kallas. "Inimesed võiks olla üksteise vastu tolerantsemad, austada üksteist rohkem ja kasutada ka väljendusi, mis kedagi ei riiva ja halba ei tee, isegi kui sa nii mõtled."

Saaremaa vallavolikogu liige Mart Saarso kutsus möödunud nädalal sotsiaalmeedias üles lesbisid, geisid, bi- ja transseksuaalseid inimesi jätma ilma valmisõigusest ja sundima neid ainud füüsilisele tööle. Sõnavõtu on hukka mõistnud ka Keskerakonda kuuluv Saaremaa vallavolikogu liige Enn Eesmaa.