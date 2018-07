Saaremaa vallavanem Madis Kallas kohtub seksuaalvähemusi halvustanud Saarsoga tuleval nädalal

Saaremaa vallavanem Madis Kallas sõnas Delfile, et kohtub vallavolikogu liikme Mart Saarsoga tuleval esmaspäeval. Teiste teemade hulgas arutatakse ka Saarso sõnavõttu seksuaalvähemuste adressaadil.

EKRE-sse kuuluv Saaremaa vallavolikogu liige Mart Saarso üllatas kaasvolinikke radikaalse avaldusega oma sotsiaalmeedia kontol, kus ütles, et tema arvates tuleks seksuaalvähemus kuulutada invaliidsuseks. Vallavolikogu liige Enn Eesmaa ütles Delfile, et on mehe sõnavõtust väga üllatunud, kuna Saarso on volikogu saalis tema pinginaaber ja silma paistnud arukate ideede ja asjakohaste küsimustega.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et peab enne meediaga suhtlemist Saarsolt küsima, mida ta oma sõnavõtuga täpsemalt mõtles. "Ma ei taha seda asja läbi meedia ajada, ent kohtun Saarsoga esmaspäeva hommikul," ütles Kallas ja täpsustas, et kohtumise põhjus peitub küll milleski muus, kuid kindlasti küsib ta Saarsolt ka avalikkuses furoori tekitanud avalduse kohta.