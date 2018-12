Saaremaa vallalehe väljaandmine läheb kahe aasta jooksul maksma üle 80 000 euro

Hankeleping hõlmab vallalehe kujundust, küljendamist, keelekorrektuuri, trükkimist ja kojukannet.

Vallalehe maht on kaheksa lehekülge ja formaat A3 ning see ilmub neljavärvitrükis. Töövõtja kohustub hankelepingu kehtivuse jooksul küljendama, trükkima ja levitama vallalehte kaks korda kuus, kuu esimesel ja kolmandal neljapäeval. Vajadusel võib ilmumisaega poolte kokkuleppel muuta.

Hankele laekus kokku neli pakkumist, mille esitasid OÜ Saaremaa Raadio, OÜ Raadio Kadi, AS Ekspress Meedia ja OÜ Originaalne Keskus.

Lisaks maksumaksja raha eest välja antavale Saaremaa Teatajale ilmub Saaremaal tervelt kaks kommertsalustel tegutsevat maakonnalehte, milleks on Meie Maa ja Saarte Hääl.

Saaremaa valla meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu ütles novembri alguses hanke väljakuulutamise järel Delfile, et ehkki teavituskanalitena toimivad ka valla koduleht, sotsiaalmeedia, kohalik raadio ja maakonnalehed, on igasse valla postkasti jõudval infolehel siiski oma selged eelised.

"Ennekõike võimaldab tasuta paberleht jõuda teavitusega võrdselt kõigi vallakodanikeni. Infokanalina on see eriti oluline just eakamate vallakodanike vaatest," ütles Maripuu.

Samuti saab vallalehes avaldada tema sõnul ka sellist omavalitsuse seisukohast olulist infot, mis ei ole maakonnalehtede jaoks uudisväärtuslik, nagu vallavalitsuse ja -volikogu istungite ülevaated, teated, taotlusvoorud ja konkursid.