Saaremaa valla võimuliidu panevad kokku kolm parteid

Saaremaa valla esimeseks vallavanemaks tõuseb tõenäoliselt Madis Kallas ja volikogu esimehe koha võtab Reformierakond.

Saarlase valimisliit jäeti võimu juurest kõrvale, mängu võeti hoopiski Keskerakond.

“Meie eesmärk on jätkuvalt teha võimalikult suur koalitsioon,” ütles eile pärastlõunal toimunud läbirääkimiste esimese kohtumise lõppedes Madis Kallas. Tema sõnul annab kolme erakonna liit kokku 21 kohta 31-st ning see on täiesti piisav.

Üleeile toimunud konsultatsioonide järgselt Reformierakonnaga edasimineku otsust põhjendas Kallas nii, et Reformiga oli üksteisemõistmine parem. “Neile sobisid meie ideed ja meile nende ideed,” märkis Kallas. Saarlase valimisliiduga nii ühte meelt ei oldud.

Kallas märkis, et sotsid teevad kohtade osas esimese valiku ja selleks on vallavanema koht. Loomulik on, et teise valiku saab Reformierakond ja selleks on tavaliselt volikogu esimehe koht. Kalle Laanet ütles, et isikute tasandini ei ole veel jõutud.

Allikas: Saarte Hääl